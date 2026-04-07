Şekerbank’a Yeni Genel Müdür Yardımcısı

07.04.2026 15:34
Mustafa Çamlar, Şekerbank Dijital Çözümler ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, finans sektöründe 28 yılı aşkın deneyime sahip olan Çamlar, bankacılık kariyerine 1998'de başladı.

Demirbank, Millennium Bank, QNB Türkiye ve DD Mortgage'ta görevler üstlenen Çamlar, Şekerbank'a katılmadan önce Denizbank bünyesinde Bireysel ve Özel Bankacılık Ürün Yönetimi ve Pazarlama Direktörü ve aynı zamanda Deniz Portföy AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyordu.

Kariyeri boyunca bireysel kredi ürünleri, tüketici finansmanı süreçlerinin kurulması, müşteri kazanımına yönelik satış ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, finansal planlamayla hazine aktif-pasif yönetimi alanlarında çeşitli projelere liderlik eden Çamlar, ayrıca bankacılık ürünlerinin dijital kanallar üzerinden yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda aktif rol üstlendi.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Çamlar'ın, Yeditepe Üniversitesinde MBA ve Sabancı Üniversitesinde Executive MBA dereceleri bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Çamlar, Şekerbank gibi köklü bir kurumun parçası olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyduğunu belirtti.

Çamlar, "Şekerbank'ın Anadolu bankacılığı yaklaşımını, dijitalleşmenin sunduğu imkanlarla daha da güçlendirerek, işletmelerimizin ve üreticilerimizin finansmana hızlı, kolay ve sürdürülebilir erişimini artırmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı, veriyle beslenen ve sahayla entegre çözümlerle hem işletme bankacılığında hem de dijital kanallarda katma değeri yüksek bir büyüme yaratmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

