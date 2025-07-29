Sektörün dev isminden dikkat çeken tahmin: Ons altın 4 bin doları görebilir

Altın piyasalarında 2026 için yeni bir zirve tahmini geldi. Fidelity International'a göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesi, doların değer kaybetmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesiyle birlikte ons altın fiyatı 2026 sonunda 4.000 dolara çıkabilir.

Fidelity'nin çoklu varlık fonu yöneticisi Ian Samson, şirketin altına dair iyimserliğini koruduğunu söyledi. Samson, bazı portföylerin, ons fiyatının nisan ayında 3.500 doların üzerine çıkmasının ardından yaşanan düşüş sürecinde altın varlıklarını artırdığını ifade etti.

Samson'a göre bunun başlıca nedeni, Fed'in daha güvercin bir politikaya yöneleceğine dair beklentilerin netleşmesi. Bazı fonların geçen yıl yüzde 5 olan altın tahsisini yüzde 10'a çıkardığına dikkat çekti. Ayrıca, piyasaların genelde yaz aylarında daha zayıf olduğu göz önüne alındığında, çeşitliliği artırmak "mantıklı" bir adım olarak değerlendiriliyor.

Altın, 2025 yılı boyunca jeopolitik risklerin, merkez bankası alımlarının ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle değer kazandı. Ancak son haftalarda küresel ticaret görüşmelerindeki iyileşmeler ve güvenli liman talebindeki azalma nedeniyle dar bir bantta işlem görüyor. Spot altın şu sıralar 3.310 dolar civarında seyrediyor.

Samson, ABD Başkanı Trump'ın ithalata yönelik vergi politikalarının ABD ekonomisini yavaşlatabileceği uyarısında da bulundu. "İthalatın yüzde 11'i üzerinde yüzde 15 civarında bir vergi öngörülüyor. Bu ciddi bir artış. Ekonomide bir yavaşlama beklenebilir," dedi.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR BEKLENTİSİ

Fidelity'nin bu öngörüsü, ons altının 4.000 doları aşabileceğini savunan Goldman Sachs ile benzer bir tablo çiziyor. Öte yandan Citigroup gibi bazı kurumlar daha temkinli bir duruş sergiliyor.

Fed yetkilileri bu hafta politika toplantısı yapacak. Faizde değişiklik beklenmiyor ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın, işgücü piyasasındaki yavaşlamaya karşı faiz indirimi yönündeki sinyalleri piyasalarca yakından izlenecek.

Son olarak Samson, yavaşlayan ekonomik görünümde Fed'in güvercin kanadının etkisini artırabileceğini, Powell'ın yerine faiz indirimi konusunda daha istekli bir başkan atanmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Doların zayıflaması ve faiz oranlarının düşmesi, altın gibi getirisi olmayan varlıkların değer kazanmasına neden oluyor.