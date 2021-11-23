Selahattin Demirtaş'tan 'Boji'li dolar yorumu: Bence döviz bürolarının önünden geçme Boji

Yaklaşık beş yıldır tutuklu olan HDP'nin eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş; Twitter hesabından hem Boji adlı köpeğe hem de dolardaki yükselişe dair yorum yaptı.

Boji'ye yönelik iftirayı "Bir zihniyet düşünün ki Boji'nin b*kundan medet umar hale gelmiş. Sıkma canını Boji. Kumpasın b*kunu çıkardılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Bir ara bizim kumpas davasını izlemeye gel, göreceksin ki aynı b*kun laciverdi. Sadece, henüz kameraya yakalanmadılar" diye yorumlayan Demirtaş sonraki tweetinde ise şu cümleleri kurdu:

"Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme."

Paylaşımda Boji'nin konuşma balonunda "Tamam abi anladım. Sen de sıkma canını" ifadesi dikkat çekti.