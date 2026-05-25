Serbest Bölgeler İhracatı Artıyor

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgeler, 2026 yılının ilk dört ayında ihracatını yüzde 3,1 oranında artırarak 4,2 milyar dolara yükselttiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla ülkemizin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine güçlü katkı sağlamaya devam etmekte.

2026 yılının ilk dört ayında serbest bölgelerde elde edilen gerçekleşmeler; bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koydu.

Ocak-Nisan 2026 döneminde serbest bölgeler ihracatta güçlü performansını sürdürdü

2026 Yılı Ocak-Nisan döneminde, ülkemizdeki 19 serbest bölgede; İhracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak 4,2 milyar dolara yükseldi. İhracat ve ithalat farkı olarak 1,511 milyar dolar fazla verilmiş; serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürdü.

Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,9, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 156,2 olarak gerçekleşti. Orta-ileri teknoloji (yüzde 51,9) ve yüksek teknoloji (yüzde 7,3) ürünlerin ihracattaki payı yüzde 59,2'ye ulaşmış, serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşti. Bölgeden Türkiye'ye satışlar haricindeki tüm yönlerde artış gerçekleşirken; ihracatta kayda geçen yüzde 3,1 oranındaki artışın ve Türkiye'den bölgelere yapılan satışlarla artırılan tedarikçilikteki yüzde 7,4 oranındaki artışın etkisiyle, bölgelerden Türkiye'ye satışlardaki yüzde 6,4 oranındaki azalış dengelenmiş ve toplam ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.

2026 yılının ilk dört ayında ihracatta öne çıkan serbest bölgeler

Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 113 milyon dolar (yüzde 11,0) artırarak 1,140 milyar dolara yükseltmiş ve toplam ihracatın yüzde 27,1'ini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 32,5 oranında artırarak 673 milyon dolara yükseltti.

Antalya Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 10,8 oranında artırarak 233 milyon dolara yükseltti.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 40,5 oranında artırarak 193 milyon dolara yükseltti.

Başta Batı Anadolu, Bursa ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri olmak üzere 5 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedildi.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 2,15 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 23,0'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Adana-Yumurtalık ve Batı Anadolu Serbest Bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşmiş, ilgili bölgelerdeki büyüme dikkat çekti.

Serbest bölgelerde nisan 2026 performansı

2026 yılının Nisan ayında 19 serbest bölgede; 477'si yabancı olmak üzere toplam bin 940 kullanıcı firma tarafından 85 bin 621 kişiye doğrudan istihdam sağlandı.

Verilen 2 bin 796 faaliyet ruhsatının 2 bin 97'si yerli, 699'u yabancı kullanıcılara tahsis edilirken; üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 44,5'e yükseldi.

Yeni yılda da istikrarını koruyan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 oranında artarak 1,177 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve yine 1 milyar dolar barajının üstünde seyretti.

Dış ticarette 438,5 milyon dolar fazla elde edilmiş ve böylelikle serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamaya devam etti.

Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 76,8, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 159,4 olurken; bu göstergelerin yüksekliği, serbest bölgelerin net ihracatçı karakterini yansıtması açısından dikkat çekti.

İhracat portföyünün teknolojik niteliği güçlenmeyi sürdürmüş; serbest bölgelerin ihracatında orta-ileri teknoloji (yüzde 52,3) ve yüksek teknoloji (yüzde 6,4) sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 58,7'ye ulaşarak Türkiye'nin katma değerli ihracat hedeflerine doğrudan katkı sağladı.

Yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaret, bir önceki yılın aynı ayına göre hacmen yüzde 1,6 oranında büyüyerek 1,92 milyar dolara yükseldi.

2026 Yılı Nisan ayı rakamlarına göre ihracatta öne çıkan serbest bölgeler

Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 54,2 milyon dolar (yüzde 42,0 oranında) artırıp 183,1 milyon dolar seviyesine yükselterek en güçlü ihracat artış performansını sergileyen serbest bölge oldu.

Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 41,5 milyon dolar (yüzde 15,3 oranında) artırarak 313,1 milyon dolar seviyesine yükseltmiş ve serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 26,6'sını tek başına gerçekleştirdi.

Mersin Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 45,9 milyon dolar (yüzde 44,1 oranında) artırarak 150,2 milyon dolar seviyesine yükseltti.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre 32,2 milyon dolar (yüzde 90,4 oranında) artırarak 67,8 milyon dolar seviyesine yükseltti.

Adana-Yumurtalık, Antalya, Batı Anadolu, Bursa, Denizli, Ege, Gaziantep, İstanbul Endüstri, İstanbul İhtisas, İstanbul Trakya, Kayseri ve Mersin Serbest Bölgeleri olmak üzere 13 serbest bölgenin ihracatında artış kaydedildi.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 579,3 milyon dolar hacme ulaşarak serbest bölgelerin yurt dışı ve Türkiye ile toplam ticaretinin yüzde 22,2'sini tek başına gerçekleştirdi. - ANKARA