Serbest bölgelerde ihracat rekoru: 6,6 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısında serbest bölgelerin ihracatında tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. İlk 6 ayda ihracat yüzde 6,2 artışla 6,6 milyar dolara yükselirken, haziran ayında ise yüzde 29,5'lik artışla 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yarısında serbest bölgelerin ihracatında rekor kırıldığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre, 19 serbest bölgeden gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artışla 6,6 milyar dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek ilk altı aylık ihracat rakamına ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, haziran ayında da serbest bölgelerden yapılan ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Serbest bölgelerde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 151,8'e yükseldiği belirtilirken, ilk altı ayda toplam satışlar içinde ihracatın payının da yüzde 76,6 olduğu ifade edildi.

Açıklamada, serbest bölgelerin ihracat portföyünde teknoloji yoğun ürünlerin ağırlığının artmaya devam ettiği kaydedildi. Buna göre, orta-ileri teknoloji ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 52,2, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 6,7 oldu. Böylece orta-ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 58,9'a ulaştı.

Ocak-haziran dönemi sonu itibarıyla 19 serbest bölgede 477'si yabancı olmak üzere toplam bin 942 kullanıcı firmanın faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, bu firmaların 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağladığı aktarıldı. Toplam 2 bin 803 faaliyet ruhsatının 2 bin 102'sinin yerli, 701'inin yabancı kullanıcılara tahsis edildiği, üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içindeki payının ise yüzde 44,6'ya yükseldiği bildirildi.

Ege Serbest Bölgesi ilk sırada yer aldı

Bakanlık açıklamasında, Ege Serbest Bölgesi'nin ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar artırarak 1 milyar 688 milyon dolara yükselttiği ve serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,7'sini tek başına gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatını yüzde 33 artışla 1 milyar 25 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi'nin yüzde 31,9 artışla 284 milyon dolara, Avrupa Serbest Bölgesi'nin ise yüzde 10,3 artışla 642 milyon dolara çıkardığı kaydedildi. Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa serbest bölgeleri başta olmak üzere 7 serbest bölgede ihracat artışının yüzde 10'un üzerine çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Ege Serbest Bölgesi'nin yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 3,19 milyar dolarlık hacme ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22,2'sini oluşturduğu, Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu ve Trabzon serbest bölgelerinde ise dört ticaret yönünün tamamında artış yaşandığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda "Ticaretin Yüzyılı" hedefleri kapsamında serbest bölgelerin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üsleri haline getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ANKARA