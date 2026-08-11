Serbest bölgelerden ihracat rekoru

TİCARET Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında 19 serbest bölgede ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 7,7 milyar dolara yükseldiğini ve yeni ihracat rekoruna ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19 serbest bölgenin toplam ihracatı, 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,7 milyar dolara ulaştı. 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminin sonu itibarıyla 19 serbest bölgede; 474'ü yabancı olmak üzere toplamda 1934 kullanıcı firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar toplam 87 bin 655 kişiye doğrudan istihdam sağladı. Tahsis edilen 2 bin 795 faaliyet ruhsatının 2 bin 97'si yerli, 698'i yabancı kullanıcılara verildi. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam içerisindeki payı, bir önceki yıla göre artarak yüzde 44,6'ya yükseldi" denildi.

Açıklamada, öne çıkan serbest bölgelerin ihracat performansına ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

"Ege Serbest Bölgesi, ocak-temmuz döneminde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 132,2 milyon dolar (yüzde 7,2 oranında) artırarak 1,963 milyar dolara yükseltmiş olup, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,5'ini tek başına gerçekleştirmiştir. Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 32,7 oranında artırarak 1,205 milyar dolara yükseltmiştir. Antalya Serbest Bölgesi, temmuz ayında ihracatını yüzde 227,2 oranında artırarak 115,1 milyon dolara, ocak-temmuz döneminde ise yüzde 40,2 artışla 447 milyon dolara çıkarmıştır. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ilk yedi ayda ihracatını yüzde 32,3 oranında artırarak 341 milyon dolara yükseltmiştir. Başta Batı Anadolu, Trabzon ve Antalya Serbest Bölgeleri olmak üzere, 6 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 oranı ve üzerinde artış kaydedilmiştir. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 3,73 milyar dolar hacme ulaşarak, serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22'sini tek başına gerçekleştirmiştir. Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu, Gaziantep ve Trabzon Serbest Bölgelerinde 4 ticaret yönünün tamamında artış gerçekleşerek, adı geçen serbest bölgelerin ticaret hacimlerindeki büyüme dikkat çekmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusundaki, 'Ticaretin Yüzyılı' hedeflerimiz çerçevesinde; Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin güvenli ve stratejik coğrafi konumu sayesinde serbest bölgelerimizin teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli üretime dayalı stratejik ihracat üslerine dönüştürülmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."