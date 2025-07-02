Serbest Bölgelerden Yurt İçi Satışa Haksız Rekabet Yok - Son Dakika
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Ekonomi

Serbest Bölgelerden Yurt İçi Satışa Haksız Rekabet Yok

Serbest Bölgelerden Yurt İçi Satışa Haksız Rekabet Yok
02.07.2025 12:08
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Ticaret Bakanlığı, yurt içi satışlarda haksız rekabetin önlenmesini sağladığını açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 25 Haziran'da kabul edilen ve genel kurulda görüşülmesi beklenen vergi kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifi ile serbest bölgelerden doğrudan yurt içine satışlarda haksız rekabet oluşmayacağını açıkladı.

Bakanlık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 25 Haziran'da kabul edilen ve genel kurulda görüşülmesi beklenen vergi kanunlarında değişiklik öngören yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Serbest bölgelerden doğrudan yurt içine satışlardan elde edilen kazançlara vergi istisnası uygulanması ve haksız rekabet oluşması söz konusu değildir. Teklifin gerekçesinde de belirtildiği üzere, serbest bölgelerden yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlar istisna kapsamında olmayıp, bu hüküm aynen korunmaktadır. TBMM gündemindeki kanun teklifi ile yalnızca, üreticilerin serbest bölge içi ve serbest bölgeler arası satışlar vergi istisnası kapsamına alınacaktır" denildi.

BÜTÇEYE KATKISI 50 MİLYON DOLAR

Serbest bölgelerde 515'i yabancı olmak üzere 2 bin 18 firmanın faaliyet gösterdiği, 93 bin 266 kişiye istihdam sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "19 serbest bölgede 2025 yılı ilk 5 ay itibarıyla ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 5,25 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 2025 yıl sonu için serbest bölgelerin ihracat hedefi 12,5 milyar dolardır. Serbest bölge gelirlerinin bütçeye katkısı yıllık olarak yaklaşık 50 milyon dolar seviyesindedir. 1 Ocak tarihinden itibaren serbest bölgelerden yurt içine yapılan satışların vergilendirilmesi nedeniyle, 2025 yılından itibaren serbest bölge kaynaklı gelirlerinin bütçeye katkısında artış öngörülmektedir" denildi.

'GELİR KAYBI TELAFİ EDİLECEK'

TBMM gündemindeki kanun teklifi ile yalnızca, üreticilerin serbest bölge içi ve serbest bölgeler arası satışlarının vergi istisnası kapsamına alınacağı kaydedilerek, "Düzenleme sonucunda oluşacak negatif gelir etkisinin oldukça cüzi olacağı değerlendirilmekte olup; bunun yanı sıra, sağlanacak yatırım, ihracat ve istihdam artışı sayesinde gelir kaybı fazlasıyla telafi edilebilecektir. Yapılacak düzenleme ile serbest bölgelerin kurulduğu günden bu yana süregelen serbest bölgelerin sunduğu avantajların ve yatırım ortamının korunması, yeni yatırımların ve kümelenmenin teşvik edilmesi hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest Bölgelerden Yurt İçi Satışa Haksız Rekabet Yok - Son Dakika

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