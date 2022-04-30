Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak

30.04.2022 09:19
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 2'nci dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını belirledi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın 2'nci dönemine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınav tarihlerini ve başvuru şartlarını belirledi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, söz konusu sınavlar 16-17 Temmuz'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri, 5-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 1-20 Haziran olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor. İlk kez sınava katılacak adaylar, Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra başvuru belgeleriyle kayıtlı olduğu SMMM Odasına başvuracak.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvurmaları yeterli olacak.

Sınavın yapılacağı yerler ve program odaların ve TÜRMOB TESMER'in internet sitelerinde duyurulacak.

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Gazete, TÜRMOB, İzmir, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak - Son Dakika


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