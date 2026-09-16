Serbest piyasada dolar 48,6560, avro 56,2440 liradan güne başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6560 liradan, avro 56,2440 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 48,6390 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2080 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6560 liradan, avro 56,2440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,6540 liradan alınan dolar, 48,6560 liradan satılıyor. 56,2420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 56,2440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,6390 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2080 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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