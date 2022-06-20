Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

20.06.2022 08:59
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,3440 liradan, euro ise 18,2680 liradan haftaya başladı.

Dolar 17,3440 liradan, euro ise 18,2680 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,3420 liradan alınan dolar 17,3440 liradan, 18,2660 liradan alınan euro ise 18,2680 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,32 liradan, euro ise 18,13 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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