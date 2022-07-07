Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

07.07.2022 09:03
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,2550 liradan, euro ise 17,6170 liradan güne başladı.

Dolar 17,2550 liradan, euro ise 17,6170 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,2530 liradan alınan dolar 17,2550 liradan, 17,6150 liradan alınan euro ise 17,6170 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,20 liradan, euro ise 17,49 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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