Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

14.07.2022 08:59
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,4630 liradan, euro ise 17,5010 liradan güne başladı.

Dolar 17,4630 liradan, euro ise 17,5010 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,4610 liradan alınan dolar 17,4630 liradan, 17,4990 liradan alınan euro ise 17,5010 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,45 liradan, euro ise 17,53 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Serbest piyasada döviz fiyatları Serbest piyasada döviz fiyatları
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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