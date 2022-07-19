Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

19.07.2022 09:05
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 17,4930 liradan, euro ise 17,7470 liradan güne başladı.

Dolar 17,4930 liradan, euro ise 17,7470 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 17,4910 liradan alınan dolar 17,4930 liradan, 17,7450 liradan alınan euro ise 17,7470 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,48 liradan, euro ise 17,76 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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