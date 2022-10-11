Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
Üye Girişi

Serbest piyasada döviz fiyatları

11.10.2022 08:58
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,5820 liradan, euro ise 17,9970 liradan güne başladı.

Dolar 18,5820 liradan, euro ise 17,9970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,58 liradan alınan dolar 18,5820 liradan, 17,9950 liradan alınan euro ise 17,9970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,01 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sultangazili sporculardan büyük başarı Sultangazili sporculardan büyük başarı Kalbine yenik düşen konservatuvar öğrencisine son görev Kalbine yenik düşen konservatuvar öğrencisine son görev Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 3 yaşındaki Meryem'in annesinin sevgilisinin istismarına uğradıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Baba sinir krizi geçirdi
14:51 Çanakkale'de 50 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek Assos ve Troya tünelleri açıldı
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı törende bakan yardımcısını uyardı: Kesme, kesme, sabırlı ol
14:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin perşembe günü bir araya gelecek
14:35 Konaklama vergisi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor! Yüzde 2 alınacak
14:27 Bakan Süleyman Soylu'nun muhabire verdiği cevaba Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:14 Şüpheli ifadeler veren iş arkadaşları gözaltına alındı! 20 yaşındaki Dilara'nın ölümü soruşturuluyor
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 15:22:31. #1.13#
SON DAKİKA: Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement