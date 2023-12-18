Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Yerlikaya ve Koca'dan açıklama: Ekipler saha tarama çalışmalarına başladı•
İstanbul serbest piyasada dolar 28,9980 liradan, avro 31,6440 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 28,9960 liradan alınan dolar, 28,9980 liradan satılıyor. 31,6420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,6440 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,0460 lira, avronun satış fiyatı ise 31,7110 lira olmuştu.
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