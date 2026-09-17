Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 48,6750 liradan, avro 55,9490 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,6750 liradan, avro 55,9490 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 48,6730 liradan alınan dolar, 48,6750 liradan satılıyor. 55,9470 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9490 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 48,6580 lira, avronun satış fiyatı ise 56,1540 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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