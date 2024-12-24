Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı

Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı

SPK Başkanı Gönül, pay senetlerinde 7 milyon, yatırım fonlarında ise 5,4 milyon yatırımcı olduğunu açıkladı.

24.12.2024 12:46
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, pay senetlerinde 7 milyon civarında yatırımcı bulunduğunu, yatırım fonlarında 5,4 milyon yatırımcıya ulaşıldığını bildirdi.

Finansın Geleceği Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Onur Gök ve davetlilerin katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın video mesaj gönderdiği zirvede konuşan Gönül, sermaye piyasalarının gelişimi açısından son birkaç yılda önemli işler yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini, bu dönemde piyasalara olan yatırımcı ilgisi ve talebinin arttığını söyledi.

"Pay senetlerinde 7 milyon civarında yatırımcı bulunurken, yatırım fonlarında 5,4 milyon yatırımcıya ulaştık." diyen Gönül, şunları kaydetti:

"Borçlanma araçları, bireysel emeklilik sistemi ve benzeri araçlar yoluyla da yaklaşık 36 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarının içerisinde bulunuyor. Son 3 yılda 127 şirket halka arz edilirken, bu şirketler piyasadan yaklaşık 156 milyar lira fon sağlayabildi. Bu yıl halka arzı tamamlanan 33 şirket piyasadan toplam 57,4 milyar lira fon sağladı. Şirketlerimiz 2023 yılında 888,7 milyar lira tutarında borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı yaptılar. 2024 yılında 1,6 trilyon lira tutarında borçlanma aracı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdik. Sermaye Piyasası Kurulu olarak girişimcilerimize destek vermeye devam ediyoruz. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 200 milyar lirayı aştı. Girişim sermayesi yatırım ortaklarının aktif büyüklüğü de 41 milyar liranın üzerine çıktı. Menkul kıymetli yatırım fonlarında yönetilen varlık miktarı 2024 yılında 3,7 trilyon lirayı aştı."

Gönül, 2024'ün birçok düzenlemeyi yaptıkları ve önemli çalışmaları hayata geçirdikleri bir yıl olarak tarihe geçtiğini, toplumun her kesimine ücretsiz finansal eğitim imkanı sunan finansal okuryazarlık platformunun hayata geçtiğini, bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla imzaladıkları finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokollerine devam ettiklerini anlattı.

Ülke çapında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması amacıyla Kurulca finansal okuryazarlık seferberliği başlatıldığını ve birçok şehirde öğrenci, genç ve kadınlarla buluşmaya devam edildiğini ifade eden Gönül, ayrıca e-başvuru sistemini hayata geçirdiklerini aktardı.

Gönül, e-başvuru sistemiyle kurul mevzuatına tabi tüm kuruluş ve şirketlerin son 6 ayda yaklaşık 2 bin başvuruyu elektronik ortamda yaptığını belirtti.

"Yılın en önemli düzenlemelerinin başında kripto varlık sağlayıcıları düzenlemesi geliyor"

SPK Başkanı Gönül, bu yılın en önemli düzenlemelerinin başında kripto varlık sağlayıcıları düzenlemesi geldiğini, temmuzda Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikle artık kripto varlıkların SPK'nin himayesi ve gözetiminde olduğunu dile getirdi.

Bir diğer düzenlemenin ise girişim sermayesi yatırım fonlarına yönelik düzenleme olduğuna işaret eden Gönül, şunları kaydetti:

"Bireysel emeklilik fonlarından girişim sermayesi, yatırım fonlarına aktarılacak askeri yatırım tutarının arttırılmasını öngören düzenlememiz ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak diğer bir önemli gelişmeyi sağlamış olduk. Gayrimenkul yatırım fonlarının konut üretiminde finansmana katkı sağlayabilmeleri amacıyla proje gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerimizi de bu sene hayata geçirdik. Aracı kurumlara yönelik olarak bu yıl düzenlememize de aracılık sektöründe sisteme girişte aracı kurumların asgari kuruluş sermayesini 300 milyon lira olarak belirlemiştik. Bu düzenlemeyle aracı kurumların güçlü öz sermaye yapısına kavuşmalarını destekliyoruz."

Kurulun 31 yıl sonra iki aracı kurumun kuruluşuna izin verdiğini dile getiren Gönül, "Kurulumuzun bu dönemde yoğunlaştığı başka bir alan da sürdürülebilirlik oldu. Uluslararası piyasalarda ve Türkiye sermaye piyasalarında yenilikçi tematik borçlanma teveccühü artmaktadır. Yeşil finansman ve sürdürülebilir yatırımlara yönelik düzenlemeler sayesinde ekonomi sadece büyümekle kalmamış, sürdürülebilir bir yapıya kavuşma yolunda önemli adımlar atmıştır." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin bugüne kadar yeşil ve sürdürülebilir temalı borçlanma araçlarına ilişkin toplam ihraç tutarının 350 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Gönül, çok kısa bir zaman sonra sürdürülebilir ve toplumsal etkiyle ilgili olarak bir rehberliği daha hayata geçireceklerini söyledi.

Gönül, "Kurulumuzun yenilikçi ve kararlı çalışmaları sayesinde Türkiye sermaye piyasalarının uluslararası alandaki itibarının her geçen gün arttığına inanıyoruz. Bu başarıların devamını sağlamak ve ekonomimizi de daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Sayısı Arttı - Son Dakika

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