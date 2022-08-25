SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Finansal Kiralama'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik'in 161 milyon 937 bin 500 lira, Ege Gübre Sanayii'nin 30 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret'in 100 milyon lira, Halk Finansal Kiralamanın 1,5 milyar lira, Tarım Kredi Holdingin 371 milyon lira, Koç Finansmanın 560 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring'in 1,6 milyar lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerlerin 1,9 milyar lira, Hektaş Ticaretin 5 milyar lira, İş Finansal Kiralamanın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

İdari para cezaları

SPK, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ pay piyasasında 24 Mart 2021-2 Nisan 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Buran Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Emek Temizlik Gıda İnş. Med. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Emek Kümes Hayvancılığı Madeni Yağ Turizm İnşaat Sanayi ve Tic. AŞ'ye toplam 1,7 milyon liralık idari para cezası uygulanmasını, AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda 3 kişi hakkında suç ihbarında bulunulmasını kararlaştırdı.

"metropoltrading.com" ve "yorkmarkets38.com/en/forcetrade" internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 14 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına hükmeden SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 27 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, GCM Yatırım Menkul Değerlerin sermayesinin 39 milyon liradan 100 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvurunun olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.