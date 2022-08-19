Bültende, "Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye 'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: ANKA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Spk, Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Yaptırıldığı Belirlenen 41 İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika

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