Spk, Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Yaptırıldığı Belirlenen 41 İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika
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Spk, Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Yaptırıldığı Belirlenen 41 İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İçin Harekete Geçti

19.08.2022 13:07
Spk, Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Yaptırıldığı Belirlenen 41 İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İçin Harekete Geçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı. Bültende yer alan bilgiye göre, 41 şirketin internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptığı belirlendi.

Bültende, "Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen 41 şirket şunlar:

https://forexguvenilirmi.xyz

https://bestforeks.com

https://exnessblog.com

- https://www.exness.broker

- https://my.exness.broker

https://mau.bdswiss.com

https://forexgazetesi.net

https://fxyatirimi.com

https://www.forexyatirimim.com

https://2022.eniyiforexfirmalari.co

https://tronbtrader724.com

https://yeniforex.news

https://secure.ptr-tickmill.com

https://ptr-tickmill.com

https://blog.islamiforex.co

https://s3.diamondfxtr1.com

https://register.hfm-tr.com

https://official.olymptrade-trlanding.com

https://olymptrade-trlanding.com

https://eniyiforeks.com

https://analiz.forexsirketlerilistesi.co

https://s5.avrupafx1.com

https://www.xmsite.tech

https://tr-fbs-invest.com

https://elliottrade10.com

https://kriptorex5.com

https://foreks-tr.com

https://forekspro1.com

https://gmsbroker.com

https://fxdenemehesap.com

https://akademiforeks.com

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Kaynak: ANKA

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spk, Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Yaptırıldığı Belirlenen 41 İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spk, Yurt Dışında Kaldıraçlı İşlem Yaptırıldığı Belirlenen 41 İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İçin Harekete Geçti - Son Dakika
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