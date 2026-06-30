Sertifikalı Tohumluk Üretim Kontrolleri Tamamlandı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen sertifikalı tohumluk üretim çalışmaları kapsamında tarla kontrolleri tamamlandı.

Altıntaş, Aslanapa ve Kütahya Merkez ilçelerinde toplam 2 bin 773 dekarlık alanda sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla ekimi yapılan Müfitbey, Nacibey ve Çeşit-1252 buğday çeşitleri ile Aydan Hanım arpa çeşidinin tarla kontrolleri teknik ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Yetkililer, kaliteli ve sertifikalı tohumluk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin üretim sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA