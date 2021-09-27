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Setur, dünyada ve Türkiye'de her bölgeye dokunacak - Son Dakika

Setur, dünyada ve Türkiye'de her bölgeye dokunacak

27.09.2021 14:55
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Setur, gelecek dönemde dijitalleşme, kalite ve güven odağını koruyarak ürün çeşitliliğini artırmaya devam edecek.

Setur, gelecek dönemde dijitalleşme, kalite ve güven odağını koruyarak ürün çeşitliliğini artırmaya devam edecek.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, "Milli Mücadele'nin 100. yılında İstiklal Treni" turu düzenleyerek bir ilke daha imza atacak olan Şirket, yeni dinamikler yaratacak projeleri misafirlerine sunmayı sürdürecek.

Setur, izlediği teknoloji ve insan odaklı strateji ile müşteri memnuniyetinde çıtayı üst seviyelere çıkarıyor. Misafirlerine verdiği güveni, bağımsız araştırma şirketi SIA Insight ile her yıl yapılan müşteri memnuniyeti araştırması tarafından da belgeleyen Setur, müşteri memnuniyeti oranını sektör ortalaması endeks değerinin de üzerine çıkararak yüzde 84,05'lik değer ile turizm müşteri memnuniyet oranı en yüksek şirket olarak öne çıkıyor.

Tüm sektörleri etkileyen dijital dönüşüm süreci turizm sektöründe de köklü bir değişimin yolunu açarken salgınla birlikte artarak devam ediyor. Bu kapsamda Setur'un 2022 ajandasında misafirler için özel oluşturulmuş deneyimler, butik bir anlayış ile verilen hizmet, veri odaklı yaklaşım, dijital ağırlıklı kişiye özel pazarlama, yapay zeka ve CRM programlarına yatırım başlıkları ön plana çıkıyor.

"Türkiye ve dünyada hemen her bölgeye hizmet vereceğiz"

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, Setur olarak çok iyi bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, "Türkiye ve dünyada hemen her bölgeye hizmet verecek şekilde ürün çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Sürekli değişen ve gelişen bu dönemde, dinamik ekibimiz ve sektördeki tecrübemiz ile değişikliklere uyum sağlamanın yanı sıra değişime katkı sağlayacak ve yeni dinamikler yaratacak projeler üreterek ürünlerimizi zenginleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaliteden ödün vermeden kurdukları güven ortamı ile bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Temeller, bu önceliklerinin devam edeceği yeni turlarını da yakın zamanda hayata geçireceklerini aktardı.

Sürdürülebilirliğin turizm sektöründekini önemine dikkati çeken Temeller, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek yatırım yapmanın, iş birlikleri geliştirmenin ve de en önemlisi misafirlere verilen değerin, bu sektörde başarıya ulaşmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

Temeller, "Kalite mi kantite mi sorusuna yanıt aramayan bir markayız, kaliteden ödün vermeden daha çok misafirimize hizmet verebilmeyi başarmak en büyük hedeflerimizden. Bizden yeni ürünler bekleyen, bize güvenen misafirlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının başından itibaren müşterilerinin ihtiyaçlarını belirleyerek alt yapı çalışmalarına başladıklarına belirten Temeller, şunları kaydetti:

"Etkinliklerimizi çevrim içi ve hibrit olarak gerçekleştiriyoruz. Seturmice olarak oldukça yoğun ve başarılı bir dönem geçirdik ve 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler arasında yer alan, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT'in global lansmanıyla, The Stevie Awards'ta 'Etkinlikler & Webcasts' kategorisinde altın ödül aldık. Salgın döneminde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla böylesine değerli bir ödül kazanmak bizler için gurur verici ve önümüzdeki dönemler için de çok önemli bir motivasyon. Hedeflerimize doğru iş ortakları, konusunda yetkin çalışma arkadaşlarımız ve bize güvenen misafirlerimizle ulaşacağımıza inanıyoruz ve önümüzdeki dönemde de aynı heyecan ve gurur ile çalışmaya devam edeceğiz."

geri dönüşüm, Türkiye, Turizm, Setur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Setur, dünyada ve Türkiye'de her bölgeye dokunacak - Son Dakika Ekonomi


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