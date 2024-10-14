Seyahat Taleplerinde Artış

Ekonomi

Biletbayisi.com Mali İşler Direktörü (CFO) Ömer Kodet, hem yurt dışı hem de yurt içi seyahat taleplerinde önemli artışlar yaşandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kodet, turizm sektöründeki yükselişin 2024 kış sezonunda da devam edeceği yönünde güçlü sinyaller aldıklarını, Biletbayisi.com'un artan talepleri karşılamak için uçak bileti, araç kiralama ve otobüs bileti gibi hizmetlerde geniş bir seçenek yelpazesi sunduğunu belirtti.

Kodet, yurt dışından Türkiye'ye olan seyahat taleplerinin geçen yıllara göre yüzde 35 arttığını kaydederek, "Türkiye, sunduğu geniş turizm seçenekleri ile farklı coğrafyalardan gelen turistlerin ilgisini her geçen yıl daha fazla çekiyor. Özellikle tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizle yaz ve kış turizmine olan talep dengeli bir şekilde artıyor." ifadelerini kullandı.

Kış sezonu yaklaştıkça kayak merkezlerine ve termal tesislere yönelik ilginin yoğunlaştığını aktaran Kodet, "Kış turizmine yönelik artan talep, başta Erzurum Palandöken, Kayseri Erciyes ve Bursa Uludağ olmak üzere Türkiye'nin önde gelen kayak destinasyonlarını öne çıkarıyor. Uluslararası turistlerin kış tatili için bu bölgeleri tercih ettiğini gözlemliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kodet, yurt içi uçuşlarda da ciddi bir hareketlilik yaşandığını ve Biletbayisi.com üzerinden yapılan yurt içi bilet satışlarının geçen yıllara oranla yüzde 40 arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seyahat alışkanlıklarındaki değişim ve iç turizmdeki canlanma, özellikle hafta sonu tatilleri ve resmi tatillerde seyahatlerin artmasına neden oluyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Trabzon gibi şehirlerimize olan talep her dönem canlı kalırken, kış döneminde de Erzurum ve Kayseri gibi destinasyonlara olan uçuşların sayısında büyük artış gözlemleniyor."

"En uygun uçak bileti 499 lira ile İstanbul-İzmir seferinde sunuluyor"

Biletbayisi.com olarak kullanıcılarına en uygun fiyatlarla uçak bileti bulma imkanı sunduğunu ve fiyat aralığında geniş bir yelpazenin olduğuna işaret eden Kodet, 2024 sezonunun uçak bileti fiyatlarına ilişkin, "En uygun uçak bileti 499 lira ile İstanbul-İzmir seferinde sunuluyor. İstanbul ile İzmir arasında sık tercih edilen bu güzergah, hem iş hem de turistik seyahatler açısından yüksek talep görüyor. En pahalı uçak bileti 198 bin 450 lira ile New York-Erzurum seferinde satılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek fiyatlı biletlerin özel hizmetler içeren üstün sınıf seçeneği sunduğunu hatırlatan Kodet, seyahatlerin kış sezonu talebi doğrultusunda şekillendiğini, özellikle Erzurum gibi popüler kayak destinasyonlarına olan yoğun talebin, bu tür rotalarda farklı sınıf ve hizmetlerde fiyat dalgalanmalarına yol açabildiğini aktardı.

Kodet, yalnızca uçak biletlerinde değil, araç kiralama ve otobüs bileti rezervasyonlarında da artış yaşandığına dikkati çekti.

Kış aylarında kayak merkezlerine ulaşım sağlamak isteyen turistlerin araba kiralama hizmetlerine yöneldiğini belirten Kodet, özellikle havaalanlarından kayak merkezlerine ulaşımda araç kiralama talepleri yoğunlaşırken, otobüs bileti satışlarında da artan bir yönelim gözlemlediklerinin altını çizdi.