Seyahatte Hemoroit Riskine Dikkat!

Medicana Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Şükrü Çolak, seyahat sırasında uzun süreli oturmak, hareketsizlik ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi gibi durumların hemoroit semptomlarını da artırabileceğini belirtti.

Sağlık grubundan yapılan açıklamaya göre, oldukça yaygın görülen hemoroit, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Özellikle okulların kapanmasıyla artan seyahatlerde hemoroit hastalarının hastalığın kötüleşmemesi adına daha dikkatli olması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Doç. Dr. Şükrü Çolak, hemoroidal hastalığın kronik yani uzun süren dışkılama bozuklukları sonucunda yavaş yavaş gelişen bir hastalık olduğunu belirtti.

Çolak, hemoroit hastalığıyla seyahat etme arasında bazı önemli bağlantıların bulunduğuna dikkati çekerek, "Uzun süreli oturma, hareketsizlik, düzensiz beslenme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler gibi seyahatle ilgili durumlar, hemoroit semptomlarını artırabilir veya yeni ataklara neden olabilir. Uçak, otobüs, tren ya da araba yolculuklarında uzun süre oturmak, anal bölgede baskıyı artırır." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, var olan hemoroitlerin şişmesine veya yeni hemoroit oluşumuna sebep olabileceğini aktaran Çolak, seyahat sırasında fiziksel aktivitenin azalmasının bağırsak hareketlerini yavaşlatabileceğini, bu durumun da kabızlığa ve dolayısıyla ıkınmaya neden olacağını ve hemoroitleri kötüleştireceğini kaydetti.

Çolak, seyahat esnasında genellikle liften fakir, yağlı ve hazır gıdalar tüketildiğine işaret ederek, "Aynı zamanda yeterince su içilmemesi de bağırsak tembelliğine neden olur. Bu kombinasyon hemoroit için olumsuz bir ortam oluşturur. Farklı ortamlarda tuvalet ihtiyacını ertelemek yaygındır. Bu, dışkının sertleşmesine ve ıkınmaya neden olur. Ayrıca hijyen koşulları uygun olmayan yerlerde temizlik eksikliği, tahrişi artıran nedenlerden olacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Alkol ve aşırı kafein vücudu susuz bırakabilir"

Hemoroitli hastaların seyahat sırasında dikkat etmesi gereken unsurlara değinen Çolak, "Her 1-2 saatte bir ayağa kalkıp yürüyün, bol su için ve lifli gıdalar tüketin, tuvalet ihtiyacını ertelemeyin, yastık ya da hemoroit minderi kullanarak oturma basıncını azaltın." önerilerinde bulundu.

Çolak, beslenmenin, bağırsak hareketlerini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kabızlık, hemoroitlerin en sık görülen tetikleyicisidir. Sert dışkı nedeniyle ıkınma ihtiyacı artar ve bu da anal bölgedeki damarların basınca maruz kalarak genişlemesine yol açar. Düzenli, lif açısından zengin bir diyet ise dışkıyı yumuşatarak hemoroit şikayetlerinin azalmasına ve yeniden oluşumun önlenmesine katkı sağlar. Acı biber, hardal, sirke gibi gıdalar anal bölgede tahrişe ve şikayetlerin artmasına neden olabilir. Alkol ve aşırı kafein (kahve, enerji içecekleri), vücudu susuz bırakabilir ve dışkının sertleşmesine neden olabilir."