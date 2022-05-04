Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika
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Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

04.05.2022 00:57
Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Star Legend" isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Star Legend" isimli yolcu gemisi, 75 yolcu getirdi.

Yunanistan'ın Santorini kentinden Bodrum'a gelen 143 metre uzunluğundaki gemi, Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi. Bahama bayraklı gemide 75 yolcu, 193 personelin bulunduğu öğrenildi. Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçe merkezini ziyaret etti. Akşam saatlerine kadar Bodrum'da kalacak geminin bir sonraki durağı Aydın'ın Kuşadası ilçesi olacak. - MUĞLA

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Yunanistan, Bodrum, Muğla, Star, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun dördüncü gemisi Bodrum'a geldi - Son Dakika


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