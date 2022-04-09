Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda - Son Dakika
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Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda

09.04.2022 13:26
Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda

Av sezonunun bitmesine 1 haftadan az bir süre kala Karadeniz'de avlanan sezonun son balıkları tezgahlarda 15-30 TL arasında satılıyor.

Av sezonunun bitmesine 1 haftadan az bir süre kala Karadeniz'de avlanan sezonun son balıkları tezgahlarda 15-30 TL arasında satılıyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan'da sona eriyor. Sezonun büyük kısmında balıkçıları güldüren Karadeniz, Ege ve Marmara'nın aksine bölge halkında daha ucuz balık yedirme fırsatı sağladı. Karadeniz'in balık ambarı konumunda bulunan ve birçok ile balık dağıtımının yapıldığı Samsun'da sezonun kapanmasına kısa bir süre kala mevsim balıklarının kilosu 15 ile 30 TL arasında satışa sunuluyor.

"Bu yıl balıkçının yüzünü hamsi güldürdü"

Sezon başında bol miktarda hamsi sattıklarının altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, "Balık sezonu bu yıl yoğun geçti. Hamsi balıkçının yüzünü güldürdü. Şu anda sezonun bitmesine az bir süre kala tezgahlarda birçok balık çeşidi var. Fiyatlar da diğer et kalemlerine göre gayet uygun. Hamsi kilo 30, mezgit 25, istavrit 25, barbun 30, kefal 30, sarıkanat 25, palamut 15 TL. Fiyatlar gayet uygun. 15 Nisan'da sezon kapanıyor. Hamsi, mezgit, istavrit ve barbun işi bitiyor. Artık kafes balıkları satılacak. Levrek, çipura somon ve alabalığın yanı sıra tatlı su balıkları olacak. Küçük balık seven vatandaşlar sezon bitmeden istavrit ve barbun gibi balıkları şimdiden alıp, buzdolaplarında saklayabilirler. Mezgit nazik olduğu için dolapta saklanmaz" dedi.

"Ramazan'ın ilk günlerinin ardından balığa ilgi arttı"

Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşların balık talep etmediğini belirten balık satıcısı İsmet Akpınar, "Kırmızı et ve tavuk etinin fiyatının yanında balık fiyatları uygun. Şu anda balık fiyatları 15-30 TL arasında gidiyor. Vatandaşlar bu fiyatları değerlendirsin. Sezonun bitmesine kısa bir süre kaldı. O yüzden bol bol mevsim balığı tüketmelerini öneriyorum. Ramazan ayının ilk günlerinde balığa talep olmadı ama artık hayat normale döndü ve vatandaşlar balığa rağbet göstermeye başladı" diye konuştu. - SAMSUN

Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda
Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda

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Türk Lirası, Karadeniz, Samsun, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sezonun son balıkları 15-30 TL arasında tezgahlarda - Son Dakika
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