Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar! Promosyon ödemelerinde güncellemeye gidildi - Son Dakika
Üye Girişi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar! Promosyon ödemelerinde güncellemeye gidildi

01.11.2022 09:22

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bankaların emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Yeni verilere göre emekli aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin lira, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası olanlara 4 bin 500 lira ve 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

10 BİN LİRADAN FAZLA ALANLARA 5 BİN LİRA PROMOSYON

Güncellenen yeni verilere göre; emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira, asgari promosyon ödemesi yapılacak.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar! Promosyon ödemelerinde güncellemeye gidildi - Son Dakika


Son Dakika
11:14 Deniz Baykal'ın kızının ayrılığına CHP'den ilk yorum: e-Devlet üzerinden istifa etti
10:53 İlber Ortaylı'dan Gülseren Budayıcıoğlu'na çarpıcı gönderme: Millet hasta dosyalarıyla senaryo yazıyor
10:46 Dolar, Türk lirası karşısında 18,62 seviyesinden işlem görüyor
10:42 AK Partili isimlerden Mahir Ünal'ın istifasına tepki: Farklı fikirlere tahammül edebilmeliydik
10:38 Güne yükselişle başlayan gram altın 985 liradan satılıyor
10:40 Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk'ın dev satın almasının ardından harekete geçti
10:12 Kuru fasulyenin kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı
09:47 İstanbul Boğazı için alınan karar endüstriyel ve amatör balıkçıları karşı karşıya getirdi
08:12 Bolsonaro'nun seçimi kaybettiği Brezilya'da kamyoncular ortalığı savaş alanına çevirdi
01:56 Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözler: O sözünün eri bir lider
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2022 11:37:11. #1.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karar! Promosyon ödemelerinde güncellemeye gidildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement