SGK'dan Borçluya Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
SGK'dan Borçluya Yeni Düzenlemeler

SGK\'dan Borçluya Yeni Düzenlemeler
25.03.2026 16:07
İzmir SGK, borç tecil ve taksitlendirme konu toplantısı düzenleyerek yeni düzenlemeleri anlattı.

İzmir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü, kurum alacaklarının tecil ve taksitlendirme işlemlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48. maddesi kapsamında borçlu lehine yapılan yeni düzenlemeler sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcilerine anlatıldı.

SGK İl Müdürü Hidayet Baydilli'nin de katıldığı programda birikmiş alacakların yapılandırılması, tecil şartları ve taksitlendirme süreçlerindeki güncel değişiklikler hakkında sunum yapıldı. Katılımcılara teminatsız tecil limitinin artırılması, peşinat tutarının azaltılması, kademeli ödeme kolaylığı ile taksit aksatma ve tecil bozma şartlarının esnetilmesi gibi konularda teknik bilgiler verildi.

İş dünyası ve esnafı ilgilendiren ödeme planları ile başvuru süreçlerinin detaylandırıldığı etkinlik katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Finans, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK'dan Borçluya Yeni Düzenlemeler - Son Dakika

SON DAKİKA: SGK'dan Borçluya Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
