SGK, Emekli Aylıkları Zam Farkını Ödüyor - Son Dakika
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SGK, Emekli Aylıkları Zam Farkını Ödüyor

23.07.2026 12:34
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SGK, emeklilerin 2026 Temmuz dönemi zam farklarını 24 Temmuz'da ödeyeceğini duyurdu.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemelerinin yarın yapılacağını açıkladı.

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "5510 sayılı Kanun'un 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz 2026 Cuma günü ödenecektir. Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1'inci grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara 1 aylık maaş farkı tutarında, 2'nci grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı tutarında, 3'üncü grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara 3 aylık maaş farkı tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar TL'dir. 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SGK, Emekli Aylıkları Zam Farkını Ödüyor - Son Dakika

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