Sıcak Hava Balıkçılığı Etkiledi, Deniz Suyu Soğumadı

Sıcak hava tezgahı etkiledi

Deniz suyu soğumadı balık Karadeniz'de soğuğa kaçtı

DÜZCE - Son günlerde etkili olan hava sıcaklıkları sebebi ile deniz suyu soğumayınca, tezgahlarda balık azalmaya başladı.

Havaların sıcak seyretmesi sebebiyle Karadeniz'de balık çeşitleri azalmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Piri Reis Denizcilik verilerinden alınan bilgilere göre Karadeniz'de en düşük deniz suyu 12 derede ölçüldü. Balığın genellikle 6-7 derece soğukta lezzetli olduğunu ve hava sıcaklıkları sebebi ile balığın soğuk sulara kaçmaya başladığını belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, "Balık çeşitlerimiz biraz var ama deniz sıkıntılı. Havalar sıcak, deniz suyu hala sıcak. Bu yüzden hamsi azaldı. Soğuğa gitmeye başladı. Diğer çeşit balıklarda az da olsa var. Ama öyle bir bolluk yok. Havaların soğumasını bekliyoruz. Suyun soğuması ile birlikte bollaşacağını düşünüyoruz. Çünkü balık soğuk seviyor. Kar yağışının olmaması bizi etkiledi. Denizde su sıcaklığı yüksek. Biraz daha düşmesi ve soğuması lazım. Balıklar soğuğa kaçmaya başladı. İlerleyen günlerde hava toparlarsa denizde de bereket bollaşır" şeklinde konuştu.