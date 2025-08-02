Sıcak Havada Taşınabilir Serinletici Ürünlere İlgi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sıcak Havada Taşınabilir Serinletici Ürünlere İlgi Artıyor

02.08.2025 11:12
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Yaz aylarında taşınabilir serinletici ürünlerin satışı %50 arttı, el fanı talebi 9 kat yükseldi.

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava, tüketicilerin taşınabilir serinletici ürünlere olan ilgisini de beraberinde getirdi.

E-ticaret platformlarında mini vantilatör, el fanı gibi ürünlerin satışları yılın ilk aylarına göre yüzde 50'yi aşarken, talepteki artış ürün çeşitliliğine de yansıdı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, AA muhabirine, artan sıcaklıklarla tüketicilerin taşınabilir serinletici ürünlere ilgisinin gözle görülür biçimde arttığını belirterek, "Özellikle şehir yaşamında açık alanlarda vakit geçiren, toplu taşımayı kullanan ya da ofis ortamında çalışanlar için yelpazeler ve şarjlı mini el vantilatörleri en çok tercih edilen ürün grupları arasında yer alıyor." dedi.

Masaüstü küçük vantilatörlere yönelik ilginin de benzer şekilde arttığına işaret eden Çevikoğlu, evden çalışanlar ve ofis kullanıcıları için enerji tasarruflu, sessiz ve çok kademeli hız ayarı bulunan modellerin öne çıktığını söyledi.

Çevikoğlu, tüketicilerin ilgisindeki bu artışın, pazar yerlerinde ve markaların kendi satış kanallarında ürün çeşitliliğinin genişlemesine de yol açtığına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı güç seçenekleri, taşınabilirlik, USB şarj özelliği ve düşük ses düzeyi gibi kriterler ürün tercihinde belirleyici hale geldi. Bu talepler, yaz aylarının başından itibaren e-ticaret satışlarına da yansıdı. Haziran ayıyla birlikte taşınabilir serinletici ürünlerin satışları yılın ilk aylarına kıyasla yüzde 50'nin üzerinde artarak talepteki güçlü yükselişi ortaya koydu."

"El fanı satışlarımız 9 kat yükseldi"

Hepsiburada Kategori Grup Başkan Yardımcısı Eren Ünlü ise özellikle temmuz ayında taşınabilir serinletici ürünlere yönelik belirgin talep artışı gözlemlendiğini belirterek, "Mini vantilatör satışları bir önceki aya göre 4 kat artarken, el fanı satışlarımız ise 9 kat yükseldi. Bu, kullanıcıların gün içerisinde yanlarında taşıyabilecekleri pratik serinletici çözümlere yöneldiğini net biçimde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Taşınabilir ürünlerin yanı sıra masaüstü fanlara olan ilginin de dikkati çekici şekilde arttığını dile getiren Ünlü, "Küçük masaüstü fanlar hem evde hem de ofiste kullanılabildikleri için daha ekonomik ve kompakt bir serinletici çözüm olarak öne çıkıyor. Bu ürünler, popüler arama listelerine girerken satışları geçtiğimiz yıla kıyasla 2 katına çıktı." diye konuştu.

Ünlü, sıcaklıkların artmasıyla serinletici ürünlere yönelik genel talep artışı yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda daha portatif ürünlerin pazara çıkmasıyla birlikte küçük masa ve el vantilatörleri adet artışları gösterse de konvansiyonel serinletici ürünler olan vantilatörler, klimalar ve portatif klimalarda çok ciddi adetsel artışlar var. Platformumuzda hem pratik çözümler hem de uzun vadeli kullanım sunan ürünlere olan ilgide belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Bu dönemde ürün sayfalarının görüntülenme oranı geçen yıla kıyasla yüzde 50 arttı. Klima satışları ise son bir ayda yüzde 70 yükseldi. Portatif klimaya olan aramalar 12 katına çıktı, vantilatör aramaları ise 11 katına ulaştı."

Kaynak: AA

Hava Durumu, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıcak Havada Taşınabilir Serinletici Ürünlere İlgi Artıyor - Son Dakika

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