Siddiq, Yolsuzluk İddiaları Üzerine İstifa Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Siddiq, Yolsuzluk İddiaları Üzerine İstifa Etti

İngiltere'de Yolsuzlukla Mücadele Bakanı Tulip Siddiq, akrabasının mali bağları nedeniyle istifa etti.

14.01.2025 21:47
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İngiltere Hazine Bakanlığında Yolsuzlukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Tulip Siddiq, akrabası eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile mali bağlantılarının incelenmesi üzerine istifa etti.

Siddiq, paylaştığı istifa mektubunda, iddia edilen tüm mali çıkarları ve aile ilişkilerini tam olarak açıkladığını savunmasına rağmen durumun hükümetin çalışmalarına zarar verme riski taşıdığını belirterek, istifa kararı aldığını duyurdu.

Bangladeş'te Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC), ülkeden ayrılarak Hindistan'a giden eski Başbakan Hasina ile Siddiq dahil aile üyelerinden bazıları aleyhinde "arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" suçlamasıyla dava açmıştı.

Ailesiyle ilgili mülkler ile bağlantılarına ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bakanlık standartları konusundaki danışmanı Laure Magnus tarafından yapılan incelemede Siddiq'in herhangi bir kural ihlali tespit edilmedi.

Ancak Magnus, Başbakan Starmer'a verdiği tavsiyede, Siddiq'in ailesiyle bağlarından kaynaklı itibar risklerinin doğabileceğini belirtti.

Bu tavsiyenin ardından, Siddiq istifa kararını açıkladı.

"Arazi almak için yetkileri kötüye kullanma" suçlaması

ACC Genel Müdürü Akhtar Hossain, yaptığı açıklamada, Hasina, kız kardeşi Rehana ve Rehana'nın 3 çocuğu aleyhinde 3 dava açtıklarını bildirmişti.

Hossain, davaları, "Hasina ailesinin arazi almak için yetkilerini kötüye kullandıkları" suçlamasıyla açtıklarını ifade etmişti.

ACC, Hasina'nın başbakanlık görevi dolayısıyla sahip olduğu yetkileri kötüye kullanarak arazi alımını yasa dışı bir şekilde kolaylaştırdığını iddia etmişti

Eski başbakan hakkında Ekim 2024'te de kitlesel öğrenci protestolarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi, 6 Ocak'ta Hasina hakkında ülke genelindeki "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu suçlamasıyla ikinci kez tutuklama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bangladeş, İngiltere, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siddiq, Yolsuzluk İddiaları Üzerine İstifa Etti - Son Dakika

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