Siemens'in İlk Çeyrek Karı Yüzde 52 Arttı

Ekonomi

Siemens, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde net karını önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artırarak 3,9 milyar avroya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens'in 31 Aralık 2024 itibarıyla sona eren ilk çeyrekte geliri yüzde 3 artarak 18,4 milyar avro oldu.

Şirketin net karı ise aynı dönemde Innomotics satışından elde edilen 2,1 milyar avroluk kazancın da etkisiyle yüzde 52 artarak 3,9 milyar avroya ulaştı. Endüstri iş kolunda ise kar 2,5 milyar avro gerçekleşirken, kar marjı yüzde 14,1 seviyesinde kaydedildi.

Siemens'in ilk çeyrek serbest nakit akışı 1,6 milyar avroya yükselirken, alınan siparişlerin toplam tutarı 20,1 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir düşüşe işaret etti.

Dijital endüstriler ve akıllı altyapı iş kollarında sipariş artışı

Dijital endüstriler iş kolunda siparişler, yazılım ve otomasyon alanındaki büyümenin etkisiyle yüzde 6 artarak 4,2 milyar avroya ulaştı. Ancak gelirler yüzde 11 düşüşle 4,1 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Yazılım iş kolundaki gelir artışına rağmen, otomasyon iş kolundaki gerileme bu düşüşte etkili oldu. Dijital endüstriler iş kolunda sipariş/satış oranı son iki yılda ilk kez 1'in üzerine çıktı.

Akıllı altyapı iş kolunda siparişler yüzde 5 artışla 6,2 milyar avroya yükseldi. Veri merkezleri, enerji ve sanayi sektörlerinden gelen büyük siparişler, elektrifikasyon iş kolunun büyümesine katkı sağladı. Akıllı altyapı iş kolunun gelirleri 5,3 milyar avro kaydedilirken, karı 891 milyon avroya çıktı.

Mobilite iş kolunda ise gelirler yüzde 10 artarak 3 milyar avroya ulaştı. Siparişlerin tutarı ise 2,7 milyar avroya geriledi. Geçen yıl aynı dönem bu rakam 5,6 milyar avroya çıkmıştı.

Siemens AG'nin olağan Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu Toplantısı, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Hissedarlar, yönetim ve denetim kurullarının 2024 mali yılı için hisse başına 5,20 avro temettü dağıtılması teklifini oylayacak.

"2025 mali yılı görünümüne ilişkin beklentilerimiz netleşti"

Siemens AG Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Roland Busch, güçlü bir başlangıç yaptıklarının altını çizerek, şirketin paydaşları için değer üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Busch, "Teknolojilerimiz, müşterilerimizin gerçek ve dijital dünyaları birleştirmesine, böylece rekabet gücünü, dayanıklılığı ve sürdürülebilirliği artırmalarına olanak sağlıyor. Endüstriyel yapay zeka alanındaki liderliğimizle gerçek dünyada etki yaratma konusunda güçlü bir ilgi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens AG Finans Direktörü (CFO) Ralf Thomas da hissedarlar için uzun vadeli değer yaratmak amacıyla "mükemmelliğe odaklanmaya" devam edeceklerini vurgulayarak, "1,6 milyar avro serbest nakit akışı ile önceki yılın performansını önemli ölçüde aştık ve başarılı bir 2025 mali yılı için mükemmel bir temel oluşturduk. Innomotics satışından elde ettiğimiz 3,1 milyar avro tutarındaki gelir, finansal gücümüze daha da katkıda bulundu. 2025 mali yılı görünümüne ilişkin beklentilerimiz netleşti." ifadesini kullandı.