Siemens'te Yeni Atama: Vasi Philomin - Son Dakika
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Ekonomi

Siemens'te Yeni Atama: Vasi Philomin

01.07.2025 16:51
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Siemens, Vasi Philomin'i Başkan Yardımcısı ve Veri Yapay Zeka Direktörü olarak atadı.

Siemens, yapay zekanın öncü isimlerinden Vasi Philomin'in, şirketin "Başkan Yardımcısı" ve "Veri ve Yapay Zeka Direktörü" olarak atandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla göreve başlayan Philomin, Siemens'te endüstriyel inovasyonu şekillendirecek.

Philomin yeni görevinde, müşteriler için katma değer yaratmak üzere şirketin yapay zeka portföyünün gelişimini ve büyümesini hızlandıracak.

Şirket, halihazırda aralarında ödüllü "Industrial Copilot"un da bulunduğu 35 uygulamayı içeren yapay zeka destekli ürünlerini hızla ölçeklendiriyor ve genişletiyor.

Şirket, Philomin'in liderliğinde müşteriler için endüstriyel düzeyde yapay zeka olanakları sunan, güvenli, emniyetli ve güvenilir olacak şekilde tasarlanmış, endüstriyel bir temel modelin geliştirilmesine de öncülük edecek.

Philomin doğrudan Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi, Teknoloji ve Strateji Başkanı Peter Koerte'ye bağlı olarak görev yapacak.

Philomin, Siemens'e katılmadan önce Amazon'da Amazon Web Services (AWS) yapay zeka ürün stratejisine yön veren Üretken Yapay Zeka Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Amazon'da, "Amazon Bedrock"un oluşturulmasında ve temel model geliştirme süreçlerinin denetlenmesinde rol oynamıştı. Philomin'in uzmanlık alanları arasında ileri düzey makine öğrenimi, platform mimarisi ve kurumsal ölçekte yapay zeka dağıtımı yer alıyor.

Teknoloji liderliği alanında yirmi yılı aşkın deneyime sahip Philomin, Amazon'a katılmadan önce Philips'te üst düzey görevlerde bulundu. Burada bilgisayarla görü ve bağlantılı sistemler alanında küresel inovasyon girişimlerini yönetti.

ABD'deki Maryland Üniversitesinden Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında iki ayrı yüksek lisans derecesinin yanı sıra makine öğrenimi ve bilgisayarla görü çalışmalarıyla "Bilgisayar Bilimleri" alanında doktora derecesine sahip Philomin'in, aynı zamanda ABD'de 100'ü aşkın patenti bulunuyor.

"Müşterilerimize daha fazla değer sunma konularında etkili olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peter Koerte, Philomin'i şirkette görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Philomin'in teknik uzmanlığını, stratejik vizyonunu ve uygulama deneyimini artık kendileriyle paylaşacağını aktaran Koerte, "Yapay zeka alanındaki üstün uzmanlığı ve dönüştürücü teknolojiler geliştirme konusunda kendini kanıtlamış liderlik yaklaşımı, veri ve yapay zeka kabiliyetlerimizi daha üst seviyeye çıkarma, teknolojik uzmanlık alanlarımızda yeni fırsatlar ortaya çıkarmada ve müşterilerimize daha fazla değer sunma konularında etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vasi Philomin de fiziksel ve dijital dünyalar arasındaki sınırların yapay zeka tarafından yeniden çizildiği bir dönemde Siemens'e katılmaktan heyecan duyduğunu kaydederek, yapay zeka için bir sonraki büyük sınırın, fiziksel dünya olduğuna dikkati çekti.

Yapay zekanın, algılayan, analiz eden ve iş yapan makinelere, fabrikalara ve altyapılara gelecekte daha fazla katkı sağlayacağına işaret eden Philomin, "Siemens, alanında eşsiz uzmanlığı ve küresel endüstriyel ayak izini azaltma konusundaki çalışmalaryla bu dönüşüme liderlik etmek için benzersiz bir konuma sahiptir. Çığır açan teknolojiler geliştirerek, kapsamlı ortaklıkları teşvik ederek ve cesur fikirleri hayata geçirerek bu geleceğin şekillenmesine yardımcı olacağım için çok heyecanlıyım." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Siemens, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siemens'te Yeni Atama: Vasi Philomin - Son Dakika

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