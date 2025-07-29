Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
29.07.2025 10:10
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Sigaraya bir ayda ikinci defa zam geldi. Son olarak 5 lira vergi yapılan sigaraya bu defa da maliyet zammı geldi. İlk fiyat artışı JTI grubunun sigaralarına 5 lira olarak yansıtıldı. Zam sonrası en ucuz sigara 85 lira olurken en pahalı sigara 100 lira oldu.

Son olarak 3 Temmuz'da 5 lira zam yapılan sigaraya 29 Temmuz itibariyle yeni zam yapıldı. Maliyet zammı olarak duyurulan fiyat artışı ilk olarak JTI grubunda sigaralarına yansıtıldı. Bu fiyat artışı paket başına 5 lira olarak uygulandı.

EN PAHALI SİGARA 100 LİRA OLDU

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre en düşük sigara fiyatı 85 TL, en yüksek fiyat ise 100 TL olarak belirlendi.

Öte yandan; sigara kullanımı akciğer kanserinin en yaygın sebepleri arasında gösteriliyor. Sigara dumanının aktif içici dışındaki kişiler tarafından solunması olan "pasif içiciliğin" de akciğer kanseri riskini yüzde 24 oranında artırdığı belirtiliyor.

Ekonomi, Sağlık, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Muhammedali Gökdeniz:
    Ver mehteri HAKEDİYOR bu koyunlar ?????? 50 17 Yanıtla
  • Muhammedali Gökdeniz:
    Ooohhhhhh 40 2 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Sigara kullanmayan biri olarak hükümetin bir an önce istifa etmesi gerek ülke yönetmeyi geçtik zam şampiyonlugu için elinden geleni yapmakta insanlık bıktı sizden 29 7 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Canınız cehenneme 31 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Sigara hala ucuz bu memlekette. Sigara içenlerin en büyük dayanağı ne yapıyorsak kendimize size ne oluyor demek ama durum asla öyle değil. Sigara içenler kendi sağlıkları ile oynadıkları gibi hastanelerde kuyruk oluşmasına yani dolaylı olarak bizlerin sağlığını tehlikeye atıyor. Ayrıca devlette onlar için gereksiz harcama yapıyor. en düşük sigara ücreti en az en büyük banknot para kadar yani günümüzde 200 TL olmalıdır. 5 24 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı - Son Dakika
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