Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor

Tiryakiler bu sabah güne zamla uyandı. P..... M..... grubuna ait sigaralara 1 lira zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak.

EN PAHALI SİGARA 19,50 LİRA

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sigaraya yapılan zam, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Birçok kullanıcı, yapılan zamma tepki gösterdi. Zammı eleştiren vatandaşlar birbirinden esprili paylaşımlar yaptı.

Sigara zammıyla ilgili yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: