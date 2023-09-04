Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aybaş, P.M. grubundaki zammın bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.
Buna göre P.M. grubunun sigaraları paket başına 5 TL zamlandı. Ortalama artış yüzde 11,5 oldu.
Son zamla birlikte; 44 TL olan sigaralar 49 TL'ye, 45 TL olan sigaralar 50 TL'ye, 47 TL olan sigaralar 52 TL'ye çıktı. Grubun sattığı en pahalı sigara 53 TL'ye, en ucuz sigara ise 47 TL'ye yükseldi.
Son Dakika › Ekonomi › Sigaraya 5 TL zam! İşte yeni fiyatlar - Son Dakika