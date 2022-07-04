Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı - Son Dakika
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Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı

04.07.2022 14:42

Geçtiğimiz cuma, JTİ grubu sigaralarına gelen 2 TL'lik zammın ardından şimdi de PM ve BAT grubuna 2 TL'lik fiyat artışı getirildi. Zamla birlikte en ucuz sigara 27,5 TL'ye ulaştı.

Sigara fiyatları 2022 yılında hızla yükselmeye devam ediyor. Ocak, Mart, Mayıs aylarında gelen zamların ardından Temmuz ayında da birçok marka fiyat listesinde yukarı yönlü güncellemeler yapıyor.

GEÇEN CUMA JTİ GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Geçen cuma gelen JTİ grubunun 2 TL'lik fiyat artışının ardından bugün en çok kullanılan markaların yer aldığı iki gruba daha zam geldi.

GRUPLARDAKİ EN UCUZ SİGARA 27,5 TL OLDU

PM ve BAT grubu sigaralarda 2 TL zam bugünden itibaren fiyatlara uygulandı. Söz konusu gruplarda yer alan en ucuz sigara 27,5 TL oldu.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı - Son Dakika
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