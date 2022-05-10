Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı

10.05.2022 10:44

Sigaraya yeniden zam geldi. I.T. grubuna yapılan son zamlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 23,50 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 29 TL'ye ulaştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 23,50 TL OLDU

I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu.

GEÇEN HAFTA DA P.M. GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.

YORUMLAR
500
ING Türkiye 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ING Türkiye 2022 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı Özellikleriyle dikkat çeken Sony LinkBuds, kullanıcılara neler sunuyor? Özellikleriyle dikkat çeken Sony LinkBuds, kullanıcılara neler sunuyor?

Türk Lirası, Türkiye, Sigara, Tekel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı
10:41 Cep telefonunu çalmaya çalışan hırsızı önce dövdüler daha sonra kalbinden bıçakladılar
10:40 Sümela'da arkeologların ortaya çıkardığı gizemli mahzen vatandaşların ilgi odağı oldu
10:32 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor
10:31 Ümit Özdağ'a üniversitede protesto şoku: Faşizme karşı omuz omuza
10:28 Dolar yükselişini sürdürüyor: 15,17 seviyelerinden işlem görüyor
10:24 Hangi ürüne ne katılıyor? Yağ, süt, çay ve baharatlar en riskli konumda
10:23 Fazıl Say'dan Ekrem İamamoğlu'na eleştiri: Gözümden düştüğünü belirtmek isterim
10:22 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı yüzde 11,5! Yeni işsiz sayısı 4 milyona yaklaştı
10:06 Rusya Savunma Bakanlığı: Son iki günde 8 Bayraktar SİHA'sı olmak üzere toplam 29 uçak düşürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 10:49:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement