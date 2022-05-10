Sigaraya yeniden zam geldi: Bir paketin fiyatı 29 liraya ulaştı - Son Dakika

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 23,50 TL OLDU

I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu.

GEÇEN HAFTA DA P.M. GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.