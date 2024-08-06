Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterlilikleri yeniden belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterlilikleri yeniden belirlendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirmesinde şirketlerin pay sahibi olduğu ortaklıklar ile gayrimenkullere ilişkin risk ağırlıklarını yeniden belirledi.

06.08.2024 11:52
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin ölçülmesi ve değerlendirmesinde şirketlerin pay sahibi olduğu ortaklıklar ile gayrimenkullere ilişkin risk ağırlıklarını yeniden belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar (iştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler arasında yer alan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri hariç) ile yatırım amaçlı gayrimenkuller ve kullanım amaçlı gayrimenkuller değeri toplamının, nakit ve nakit benzeri varlıklar ve finansal varlıklar ile riski sigortalılara ait finansal yatırımlar toplamına oranının yüzde 20'ye kadarlık kısmı için 0,15 katsayısı belirlendi.

Bu oranın yüzde 20'yi aşması durumunda, şirketlerin teknik karşılıklarına ve bu karşılıkların yatırılacağı varlıklara ilişkin yönetmelik kapsamında varlık yeterliliğine sahip olup olmamasına göre ikili ayrıma gidildi.

Ayrıma göre, şirketler varlık yeterliliğine sahip değilse yüzde 20'ye kadarlık kısım için 0,15, yüzde 20'yi aşan kısım için 1,00 katsayısı, varlık yeterliliğine sahipse yüzde 20'ye kadarlık kısım için 0,15, yüzde 20 ila 40 arası için 0,3 ve yüzde 40'ı aşan kısım için 0,6 katsayısı uygulanacak.

Ayrıca, "Reasürans faaliyetlerinden alacaklar ve depolar" kalemi "Reasürans faaliyetlerinden vadesi gelmemiş alacaklar ve depolar (Tarım sigortaları Havuzu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Özel Riskler Yönetim Merkezi alacakları için 0,05) olarak değiştirilirken, uygulanacak katsayı 0,15 oldu.

SEDDK, aynı fıkranın (n) ve (o) satırlarını yürürlükten kaldırdı, yönetmelik 31 Aralık 2024 itibarıyla uygulanacak.

Kaynak: AA

Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterlilikleri yeniden belirlendi - Son Dakika

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