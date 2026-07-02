Sigortam.net'ten Yeni Evli Çiftlere Sağlık Sigortası Kampanyası

Sigortam.net, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran yeni evli çiftler için kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, yeni evli çiftlerin birlikte alacağı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda poliçe tutarının ilk 2 aylık taksiti hediye ediliyor.

Kampanyadan, 1 Ocak 2026 ve sonrasında evlenen çiftler Sigortam.net çağrı merkezini arayarak yararlanabiliyor. Kampanya, evlenen kişilerin birlikte yaptıracağı aile poliçeleri için de geçerli oluyor.

Beklenmedik sağlık harcamalarına karşı güvence sağlayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, evlilikle artan finansal sorumluluklar, ortak gelir yapısı, çocuk sahibi olma planları ve uzun vadeli güvence için önem kazanıyor. Söz konusu sigorta, doktor muayenelerinden ayakta ve yatarak tedavi hizmetlerine ve çeşitli sağlık ihtiyaçlarına kadar geniş kapsamlı koruma sunuyor.

Sigortam.net'in yeni kampanyası, çiftlerin evliliklerinin ilk döneminde sağlık güvencesine daha kolay ulaşmasını amaçlıyor. Kampanya kapsamında aile bireyleri için tek poliçe üzerinden avantajlı primlerle kapsamlı sağlık güvencesi sağlanabiliyor.

Sigortam.net, yeni evlenenlerin ihtiyaç duyabileceği diğer sigorta çözümleriyle de yanlarında yer alıyor. Konut sigortasıyla yeni yuvalar güvence altına alınabilirken, doğum teminatlı sağlık sigortaları da aile planlaması yapan çiftlere destek oluyor. Balayı seyahatleri için tercih edilebilecek seyahat sağlık sigortası da çiftlerin tatillerini daha güvenli hale getiriyor.

Yeni bir hayata sağlıkla başlamak isteyen çiftler için hazırlanan kampanyanın detaylarına şirketin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.