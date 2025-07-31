Kentte 'yeşil altın' olarak bilinen ve yaklaşık 400 bin dekar arazi üzerinde ekili Siirt fıstığı da sıcak havalardan olumsuz etkilendi. Son yılların en sıcak ayıyla karşılaştıklarını ifade eden Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, Siirt fıstığı ve hububat üretiminde istenilen verimin alınamadığını belirterek, "Gerçekten bu sıcaklar, ilimizde ilk başlarda hububata ve kırmızı mercimeğe zarar verdi. Orada zararla kapattık sezonu. Bu yıl görülmemiş sıcaklardan dolayı Siirt fıstığının zarar gördüğünü, ağaçlarda çok kuruma meydana geldiğini gözlemliyoruz" dedi.
SİGORTA UYARISI
Çiftçilere yaşanan zarar karşısında sigorta yaptırmaları uyarısında bulunan Günbat, "Tüm ümidimiz, Siirt fıstığına kalmıştı. Siirt fıstığının veriminin bu yıl iyi olacağını umut etmiştik ama maalesef aniden bastıran ve tarih boyunca ilimizde görülmeyen sıcaklıklar Siirt fıstığına çok büyük zararlar verdi. Benim çiftçilere, üreticilere tavsiyem; bahçelerine, fıstıklarına, ekin alanlarına sigorta yapsınlar" diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Siirt Fıstığı Sıcaklardan Zarar Gördü - Son Dakika
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