Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı - Son Dakika
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Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı

23.06.2022 15:04

Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı Siirt fıstığında tane dolumu ve verimliliğin artması için erkek aşılama çalışması yapıldıSİİRT Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Siirt fıstığı tane dolumu için erkek aşılama projesi çerçevesinde merkez ve Kurtalan köylerinde...

Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı

Siirt fıstığında tane dolumu ve verimliliğin artması için erkek aşılama çalışması yapıldı

SİİRT Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Siirt fıstığı tane dolumu için erkek aşılama projesi çerçevesinde merkez ve Kurtalan köylerinde erkek kalem aşılama çalışmaları yapıldı.

İl genelinde yaşanan erkek çeşit ve erkek ağaç azlığı sorunun çözülmesi ile kent genelinde verimlilikte yüzde 50'lik bir artış beklediklerini söyleyen Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, lokal görülen don ve dolu zararı dışında Siirt ve bölgede tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi Siirt fıstığında da verimli ve bereketli bir yıl beklediklerini söyledi.

Siirt fıstığında döllenme probleminden dolayı yaşanan verim sorununa aşılı çözüm bulduklarını belirten Demirhan, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Siirt Fıstığı Tane Dolumu İçin Erkek Aşılama Projesi"ni uyguluyoruz. Proje ile Siirt fıstığında görülen boş tane sorununa ve düşük verim problemine büyük ölçüde bu proje çözüm sağlayacaktır. Projemiz, merkez ve Kurtalan ilçelerinde toplamda altı köyde uygulanacak olup, her dekara en az iki erkek ağaç olacak şekilde aşılama işlemleri yapılacaktır. Aşılarımız Siirt fıstığına uygun, ortanca zamanlı çiçek veren "atlı" çeşidinin erkek ağaçlarından temin edilmiştir. Aşılar Proje çerçevesinde tutulan aşı ustalarınca il müdürlüğümüzün teknik personel gözetiminde uygulanmaktadır. Proje yaklaşık bin dekar Siirt fıstığı bahçesinde uygulanacak olup proje önümüzdeki yıllarda da devam ettirilecektir" dedi.

Fıstık ağaçlarında erkek aşılama çalışmaları yaparak fıstıkta tane dolumu ve verimlilikte artış olacağını beklediklerini söyleyen üretici Mehmet Emin Yılmazer, aşılama sayesinde verimliliğin artacağını dile getirdi. Sabahın erken saatlerinde bağa gelerek aşılama çalışmalarına başladıklarını belirten Yılmazer, "75 dönüm arazimiz var. 2 bin fidanımız var. Bu sabah 250 erkek aşımızı yaptık. Erkek aşısı çok iyi ve faydalıdır. Herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt fıstığında yüzde 50 verim artışı - Son Dakika

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