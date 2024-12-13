Siirt'te Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi Başlatıldı

Siirt\'te Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi Başlatıldı

Siirt'te tarım sektörüne katkı sağlamak amacıyla 'Bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi' kapsamında çiftçilere ekipman dağıtıldı. Vali Kemal Kızılkaya, bağ alanlarının 28 bin dekara çıkarılmasını ve sofralık üretimin 50 bin tona ulaşmasını hedeflediklerini duyurdu.

13.12.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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SİİRT'te, 'Bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi' kapsamında çiftçilere ekipman dağıtım töreninde konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Hedefimiz bağ alanlarımızı 28 bin dekara çıkarmak, sofralık üretimimizi ise 50 bin tona çıkarmak ve böylece Türkiye'de ilk 15'e girmektir" dedi.

Siirt Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün destekleri ile 'Bağcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi' kapsamında, çiftçilere törenle 95 üzüm sıkma makinesi, 30 sırt pulverizatör ve 30 budama makası dağıtımı gerçekleştirildi. Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen törene Vali Kemal Kızılkaya, il protokolü ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt'in tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "2018-2024 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri kapsamında toplam 55 tarımsal projeye 2012 milyon lira civarında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca toplam 44 tarımsal projeye 54 milyon lira, Dicle Kalkınma Ajansınca toplam 8 tarımsal projeye 7 milyon lira, Valiliğimiz projeleri kapsamınca 16 projeye 20 milyon lira desteklenme sağlanmıştır. Böylece bu yıllar içerisinde toplam 394 milyon TL tutarında 179 tarımsal proje ilimize kazandırılmıştır" dedi.

'ÜZÜM ÜRETİMİNDE 28'İNCİ SIRADAYIZ'

Kentin Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini ifade eden Vali Kızılkaya, "Kentimizin, Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Şehrimizde tespit edilen 27 farklı üzüm çeşidi ile 22 bin 355 dekar alanda 14 bin 895 ton üzüm üretilmekte olup, bu rakamla biz Türkiye genelinde 28'inci sıradayız. Ancak, hedefimiz bağ alanlarımızı 28 bin dekara çıkarmak, sofralık üretimimizi ise 50 bin tona çıkarmak ve böylece Türkiye'de ilk 15'e girmektir" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Bağcılığın Geliştirilmesi Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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