Siirt'te Bıttım Fiyatları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Bıttım Fiyatları Yükseldi

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Siirt'te bıttım kilosu 900 liradan satılıyor, bıttımın çeşitli faydaları bulunuyor.

17.12.2024 12:53
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Siirt'te bıttım kilosu 900 liradan alıcı buluyor

SİİRT - Siirt'te yetişen ve halk arasında "menengiç" olarak da bilinen "bıttım" kilosu 900 liradan satılıyor.

Çerez, kahve ve ilaç olarak tüketilen ayrıca saçları besleyici özelliğine sahip olduğu bilinen ve fıstığın aşılanmamış hali olan bıttım, kilosu 900 liradan satılıyor. 3 çeşit bıttım olduğunu belirten esnaf Yakup Özkoyuncu; ufak bıttımların menengiç yapımında kullanıldığını belirtti. Özkoyuncu, "Tuzlu bıttım, kuru yemişlik olarak kullanılıyor. Yeşil bıttımda halk arasında bilinen bıttım sabunu yapımında kullanılıyor. Bıttım fıstığın yabanisi olarak bilinir. Bıttım aşılandıktan sonra fıstık haline gelir. Bıttım ağaçları özellikle Tillo ilçesinde koah hastaları için iyi geldiği söyleniyor. Bıttımın çok faydası vardır. Mesela sabun yapımında, saç dökülmesine ve cilt yaralarına iyi geliyor. Menengiçte ezildiği zaman kahve yapılıyor. Yeşil bıttım 900 TL, tuzlu bıttım 600 TL menengiç ise 350 TL'dir. Bıttımı herkese tavsiye ederiz." dedi.

Müşteri Furkan Cezlan ise; "Yeşil ve tuzlu bıttımdan 200'er gram aldım. Çok severek yiyoruz ama fiyatları biraz pahalı." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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