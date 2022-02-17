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Siirt'te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

17.02.2022 16:23
Siirt'te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

2022 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

2022 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Siirt Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakamlar, Bölge Müdürleri, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşların İl Müdürleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kentte yürütülen yatırımlar ele alınarak, 2021-2022 yılı yatırımları ve projeler ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldı.

Kurul üyelerine hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, il genelinde 2021 yılında 323 proje üzerinde çalışmalar yapıldığını, söz konusu projelere 1 milyar 95 milyon 334 bin TL ödenek ayrıldığını, 830 milyon 383 bin TL harcama yapıldığını, projelerin 2021 yılı dönem nakdi gerçekleşme oranının yüzde 76 olduğunu, 323 projeden 170'inin tamamlandığını, 88 projenin devam ettiğini, 22 projenin ihale aşamasında olduğunu, 6 projenin tasfiye edildiğini, 37 projeye de çeşitli nedenlerden dolayı henüz başlanamadığını belirtti.

Yatırımların gerçekleşme seviyeleri istenilen düzeyde olmadığını bildiren Vali Hacıbektaşoğlu, 2021 yılı yatırımları fiziki gerçekleşmeler açısından istenilen seviyede olmasa da kabul edilebilir seviyede olduğunu belirterek, kentte tahsis edilen ödeneklerin hızlı, etkin ve akılcı bir şekilde kullanılması gerektiğini, yatırım ve projelerde yaşanan bazı aksaklıkların ve sorunların hızlı bir şekilde giderilmesini istedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, il genelinde çalışma mevsiminin uygun olduğu bugünlerden itibaren kurum ve kuruluşlarımızın mevsim şartlarından azami şekilde faydalanarak, çalışmalarını hızlandırmaları ve başlanamayan projelerin hızla hayatta geçirilmesi için kamu kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda ilgililere talimat verdi.

Toplantıda, daha sonra yatırımcı kuruluş müdürlerine tek tek söz veren Vali Hacıbektaşoğlu, koordinasyonu gerektiren hususların not alınmasını istedi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurumların çalışmaları ve projeleri hakkında yaptıkları sunumlar ile sona erdi. - SİİRT

Siirt'te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Siirt'te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

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Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Valiliği, Siirt, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siirt'te il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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