Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu

04.06.2022 10:10

Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu Siirt'te 150 bin dekar alan üzerinde ekimi yapılan kırmızı mercimeğin hasadına edilen okunan duayla başlandı.

Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu

SİİRT - Siirt'te 150 bin dekar alan üzerinde ekimi yapılan kırmızı mercimeğin hasadına edilen okunan duayla başlandı.

Siirt'te sonbahar döneminde 150 bin dekar araziye ekimi yapılan mercimeğin hasadına başlandı. Mercimek hasadına başlayan çiftçileri tarlalarda ziyaret eden Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminde 4. sırada yer aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Demirhan, "2022 yılı itibari ile kırmızı mercimekte hasada başlamış durumdayız. İlimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bereketli bir yıl olsun. Geçen yıl oluşan olumsuz hava koşullarından ve kuraklıktan dolayı olumsuz bir ürün rekoltemiz söz konusu olmuştu ama bu yıl kırmızı mercimekte hem dekar anlamında hem de ürün anlamında çok olumlu ve verimli bir yıl yaşıyoruz. 2019 yılında 70 bin dekar civarında olan alanımız 2021 yılında 125 bin dekar civarında bu yılda 150 bini dekarı aşkın bir kırmızı mercimek üretimimiz bulunmaktadır. Bu yıl 150 bin dekar alanda 25 bin tonun üzerinde bir verim beklemekteyiz. Bu sebepten dolayı geçen sene yaşanan olumsuz koşulların bu yıl olamayacağını ve bereketli bir yıl geçeceğini tahmin ediyoruz. Tüm ülkemize, alın teri döken tüm çiftçilerimize bu konuda destek veren teknik elemanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı ve bereketli bir yıl olsun" dedi.

Siirt'te yıllardır çiftçilik yapan Hammet Ekinci ise, bu yıl bol ve bereketli bir yıl olduğunu, büyük emekler vererek yetiştirdikleri kırmızı mercimeğin hasadına başladıklarını söyledi.

Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu

YORUMLAR
500
İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı İzmir'de bu yıl düzenlenecek üç moda fuarının tanıtım toplantısı yapıldı Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı Boyabat'ta çiftçilere yüzde 50 hibeli makine dağıtımı yapıldı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement