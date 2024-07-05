Siirt\'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası Açıldı

Ekonomi

Siirt'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası açılışı gerçekleştirildi.

Kent lokantasının açılışı Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş tarafından gerçekleştirildi. Lokantada 4 çeşit yemek 100 TL'ye satılacak. Açılış programında konuşan Başkan Alağaş, Kent Lokantası'nın kurulmasının hem sosyal sorumluluk anlamında hem de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir amaç olduğunu belirtti.

Kent Lokantası, her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek. - SİİRT