Siirt'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası Açıldı

Siirt\'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası Açıldı

Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş tarafından gerçekleştirilen açılışta, Kent Lokantası'nın kurulmasının sosyal sorumluluk ve ekonomik sıkıntıları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğu belirtildi. Lokantada 4 çeşit yemek 100 TL'ye satılacak.

05.07.2024 09:20  Güncelleme: 09:21
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Siirt'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası açılışı gerçekleştirildi.

Kent lokantasının açılışı Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş tarafından gerçekleştirildi. Lokantada 4 çeşit yemek 100 TL'ye satılacak. Açılış programında konuşan Başkan Alağaş, Kent Lokantası'nın kurulmasının hem sosyal sorumluluk anlamında hem de ekonomik sıkıntı çeken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir amaç olduğunu belirtti.

Kent Lokantası, her gün saat 12.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Siirt'te Millet Bahçesinde Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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