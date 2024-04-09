Siirt\'te Ramazan Bayramı Öncesi Çarşı ve Pazarlarda Yoğunluk

Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı'na 1 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı için hazırlık yapan vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Bayramın vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve tatlı satan esnaf da yoğun ilgiyle karşılaştı. Bayramlık alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Helvacılar Çarşısı'nda bayram şekeri satan Veysel Sevilgen, bayram nedeniyle şeker, lokum ve kuruyemişlere yoğun talep olduğunu söyledi. İnsanların buraya gelerek alışverişlerini yaptığını belirten Sevilgen, "Şimdiden herkese huzurlu ve hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.
Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Edip Özdemir ise, "Şu an çarşı çok kalabalık, yoğun bir şekilde herkes alışverişe çıkmış. Biz de alışverişe geldik. Şimdiden herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - SİİRT
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
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