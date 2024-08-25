Siirt Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısı azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siirt Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısı azaldı

Siirt'te üretilen Tiftik Battaniyesinin son yıllarda üretim miktarındaki düşüş, ilin ekonomisine olan katkısının azalmasına neden oldu. Tiftik Battaniyesi, maliyet artışları ve talebin azalması nedeniyle ekonomik değerini kaybetmektedir.

25.08.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısı azaldı

Siirt'te Tiftik Battaniyesi üreten tezgah sayısı 450'den 45'lere düştü

SİİRT - Siirt'te üretilen Tiftik Battaniyesinin son yıllarda üretim miktarındaki düşüş, ilin ekonomisine olan katkısının azalmasına neden oldu.

Siirt Tiftik Battaniyesi, yıllardır bölgede üretilen ve el işçiliği ile hazırlanan bir tekstil ürünü olarak biliniyor. Ancak, son yıllarda hem maliyet artışları hem de talebin azalması, ürünün ekonomik değerini etkiliyor. Tiftik Battaniyesi, çoğunlukla yurt içi satışlarının yanı sıra, hediyelik olarak yurtdışına da gönderiliyor.

Geçmiş yıllara göre Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısının azaldığını belirten battaniyesi ustası Mehmet Ali Çevik, tiftik battaniyesinin ekonomiye katkısı eskiden çok daha fazla olduğunu, 400-450'ye yakın tezgahları olduğunu söyledi.

Bu tezgahların şu anda en fazla 40-45 tane olduğun ifade eden Çevik, "Tabi üretim az olunca ekonomiye katkısı da az oluyor. Siirt tiftik battaniyesi saf tiftikten koyun tiftik keçisinden üretiliyor. Bizlere gelen tiftiği ip haline getirip battaniye olarak dokuyoruz. Tiftik Battaniyesinin yaz aylarında satışı ağırlaşıyor, fakat hediyelik eşya olarak gönderiyoruz. İsimlik veya arkamda gördüğünüz Türk bayrağı şeklinde Türk bayrağının altına isimler yazarak satıyoruz. Bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Satışlarımız genelde yurt içi fakat gönderdiğimiz hediyeler yurt dışına da gidiyor. Aracılar vasıtasıyla kendimiz üretiyoruz, onlara gönderiyoruz. Onlar da yurt dışına hediyelik olarak gönderiyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısı azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
18:35 Hizbullah lideri Nasrallah’tan ’’İsrail’e operasyon’’ açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik Hizbullah lideri Nasrallah'tan ''İsrail'e operasyon'' açıklaması: Askeri hedefleri vurmaya karar verdik
10:56 Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti Zavallı eşeğin telef olduğu anların görüntüsü izleyenleri kahretti
10:35 Estetik doktoru paylaştı Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu
10:22 Elektronik sigara, Selen Görgüzel’in kızını hayattan koparıyordu Elektronik sigara, Selen Görgüzel'in kızını hayattan koparıyordu
10:18 Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar Yarı çıplak tekel bayiyi basıp genç kızın dişlerini kırdılar
10:01 Elon Musk bile destek verdi Yusuf Dikeç’in annesinin başörtüsünü hazmedemediler Elon Musk bile destek verdi! Yusuf Dikeç'in annesinin başörtüsünü hazmedemediler
09:25 Sihirli Annem’in Çilek’i evleniyor Videoyu izleyenler “Ne ara büyüdün“ demeden edemedi Sihirli Annem'in Çilek'i evleniyor! Videoyu izleyenler "Ne ara büyüdün" demeden edemedi
07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
05:16 Konya’da vahşi cinayet Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü Konya'da vahşi cinayet! Eşine ateş etmek isterken 5 yaşındaki kızını öldürdü
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 23:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısı azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement