Siirt TSO\'dan Yeni Nesil Cihaz Uyarısı

Ekonomi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ve POS kullanım zorunluluğuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ve POS cihazlarını kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Bu uygulamanın, işletmelerin kayıt dışı ekonomiyi azaltma ve finansal işlemlerini daha şeffaf hale getirme amacına katkı sağladığı belirtildi.

Siirt TSO, üyelerinin bu konuda eksiksiz bilgiye sahip olmaları ve gerekli yükümlülükleri zamanında yerine getirmeleri için destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti. - SİİRT